VIDEO Yuta Otake Berikan Tips Mengajar, Pengajar dari Amerika Ajarkan Teknik Agar Tidak Membosankan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Yuta Otake, pengajar profesional dari Amerika saat memberikan pelatihan mengajar kepada guru-guru SMA-SMK se-Kalsel, di kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) di Kecamatan Alalak Batola, Minggu (2/2/20) pagi.

Ratusan guru baik SMP, madrasah, SMK dan SMA di Kalsel yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tampak tertawa terpingkal-pingkal, Minggu (2/2/20) di Studio Adijani Alabij Lantai 5,di kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) di Kecamatan Alalak Batola, Minggu (2/2/20) pagi.

Mereka tampak terbius dengan kemahiran mengajar dari Yuta Otake pengajar profeisonal dari Amerika saat memberikan materi one day workhop for teacher, implemting the four c’s in an english language clasroom.

Menariknya, Yuta Otake memberikan teknik teknik mengajar yang tidak membosankan dan membuat siswa sangat menyukai materi yang diajarkan.

• Video Jembatan Kayu Tangi Banjarmasin Kalsel akan Jadi Salah Satu Jembatan Terunik di Indonesia

• Sekolah Mulai Persiapkan Try Out, 2020 Jadi UNBK terakhir

• Curhat Inul Daratista Singgung Gaji Suami, Sahabat Ayu Ting Ting Bicara Perhitungan

• Penampakan Kamar Raffi Ahmad & Nagita Slavina Saat Ditempati Syahnaz & Jeje, Bagian Ini Disorot

Yuta Otake memberikan selingan menyangi, contoh gerakan-gerakan tubuh dan mimik mula, berpindah dari sudut satu ke sudut ruangan agar proses belajar mengajar selalu menyenangkan

Kepala lembaga bahasa pusat pengembangan dan pelayanan bahasa UMB, Feni Murtiningsih, nenjelaskan pihaknya kali ini mengundang guru-guru MGMP wilayah Kalsel untuk bergabung dalam one day workhop for teacher, implemting the four c’s in an english language clasroom.

“Yuta Otake, pengajar profesional dari Amerika punya pengalaman membuka workshop di berbagai negara,” katanya.

Menurutnya, Yuta Otake selalu memotivasi para guru atau pengajar untuk selalu berpikir kreatif, inovatif dan komunikatif dalam pengajaran di sekolah. Diharapkan output dari workshop ini, maka guru-guru bisa memberikan pengajaran yang menyenangkan, tidak membosankan dan live.

• Warga Sungai Rancah Masih Khawatir Ada Buaya Lain, Begini Kisah Yusuf Menangkap Buaya 1 Meter

• Kemunculan Fifi Lety Bareng Ahok dan Anak Veronica Tan Pasca BTP Nikahi Puput Nastiti Devi, Akur?

• Punya Rp 60.000 T & Suruh Prabowo Beli 3 Ribu Pesawat Tempur, Raja King of The King Ternyata Miskin

Diakuinya, selama ini metode dan teknik mengajar dari guru-guru yang tergabung dalam MGMP Kalsel itu sudah bagus. Namun saat ini perlu diupgrade dari ketrampilan guru mengajar saat ini sehingga para guru baik SMP, madrasah, SMK dan SMA di Kalsel yang tergabung dalam MGMP perlu diberikan peningkatan ketrampilan dalam mengajar.

“Peserta guru yang tergabung dalam MGMP datang dari Batola, Banjarmasin, Hulu Sungai Utara hingga Kotabaru tampak semangat mengikuti one day workhop for teacher, implemting the four c’s in an english language clasroom ini,” katanya. (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)