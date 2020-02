Gisella Anastasia 'Cueki' Gading Marten Saat Bagikan Foto Gempita, Momen Saat dengan Wijin Terulang?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gisella Anastasia 'cueki' Gading Marten lagi saat bagikan foto Gempita, momen dengan Wijaya Saputra atau Wijin terulang?

Meskipun telah bercerai dari Gading Marten dan telah menjalin kasih dengan Wijin atau Wijaya Saputra, Gisella Anastasia tetap menjaga hubungan baik dengan sang mantan demi putrinya, Gempita Nora Marten.

Hubungan baik antara Gisella Anastasia dan Gading Marten tersebut pun tak perlu diragukan lagi. Meskipun sudah ada sosok Wijaya Saputra atau Wijin yang beberapa waktu terakhir muncul bersama Gempita Nora Marten

Buktinya beberapa waktu lalu Gisella Anastasia dan Gading Marten terlihat menghabiskan waktu bersama saat perayaan ulang tahun Gempita.

Momen manis itu pun mendapatkan pujian warganet. Karena mereka menilai hubungan baik antara mantan merupakan hal yang positif.

Namun baru-baru ini Gisella Anastasia justru kembali disoroti karena 'perlakuannya' pada Gading Marten.

Gisel dinilai 'mencueki' sang mantan.

Bermula dari curahan hati Gisella Anastasia yang cukup inspiratif soal caranya mendidik Gempita.

"The most surprising part of motherhood is watching the personality take shape in your little one..

(Hal paling mengejutkan menjadi ibu adalah saat melihat terpentiknya pribadi anakmu)

Bangga sekali kalo ngeliat si Gempol(panggilan Gempita dari Gisel) ternyata punya hati yg lembut..