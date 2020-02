Jelang Momen Valentine, Hotel di Banjarmasin Sediakan Paket Romantis

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menyambut perayaan Valentine pada 14 Februari, hotel-hotel di Banjarmasin dan sekitarnya berlomba-lomba memberikan pelayanan khusus kepada para tamu dengan menyediakan paket romantis.

Aston Banua Hotel misalnya, menyediakan paket kamar khusus bagi pasangan yang ingin berbulan madu lagi, pengantin baru, maupun pasangan-pasangan yang menikah lainnya untuk menghabiskan malam spesial bersama yang terkasih.

"Kami menawarkan pengalaman di malam spesial dengan sensasi romantis di kamar tipe suite milik kami. Tarif kamar dibanderol Rp 1.250.000 untuk satu malam," jelas Marketing Communication Aston Banua, Isti kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (4/2/2020).

Fasilitas yang didapatkan tamu yakni gratis biaya dekorasi romantis dan personal love cake. Promo ini berlangsung sejak 1 Februari hingga 29 Februari 2020.

• Khawatir Bernasib Seperti MAN 1, Kepala MIN 2 Hulu Sungai Tengah Langsung Jaga Sekolahnya

• Warga Tiga Desa di Batola Kena Tipu, Pemilik Toko Dijanjikan Biaya Sewa Rp 15 Juta Per Tahun

• Akhirnya Teddy Buka Suara & Ungkap Pencuri Perhiasan Ibu Rizky Febian, Lina yang Diberi Sule

• Ayu Ting Ting Dipersunting Shaheer Sheikh Tahun 2020 Kata Sosok Ini, Bagaimana Didi Riyadi & Igun?

Ditambahkannya, promo-promo sejenis ini selalu ditawarkan saat menjelang valentine. Dengan berbagai promo yang berbeda setiap tahunnya.

Sementara itu, Nasa Hotel Banjarmasin turut geber promo selama bulan kasih sayang. Dijelaskan Sales Manager Nasa Hotel Banjarmasin Checil Makaminan, ada harga kamar khusus selama momen valentine.

"Kami berikan harga spesial di momen spesial valentine yakni Rp 350.000 per room untuk satu malam, harga sudah termasuk sarapan pagi bagi dua orang," paparnya.

Dan masih ada promo lainnya yang dapat dinikmati tamu pengunjung dalam rayakan momen valentine dengan pasangan. Promo berlaku hingga 29 Februari 2020.

• Video Pelaku Pembakar Sekolah di Barabai Gunakan Lilin, Pel Lantai dan Bak Sampah

• Pencarian Korban Diduga Tenggelam di Irigasi Sungaisipai Martapura Kalimantan Selatan Dihentikan

• Respons Menohok Aurel Hermansyah Soal Dituding Pura-pura Pacari Atta Halilintar, Ucap Putri Ashanty

Selain promo kamar, Nasa Hotel juga suguhkan menu-menu hidangan baru yang selalu update setiap bulan.

Ada kue redvelvet dibanderol seharga Rp 25.000 per slice, lalu ada beef bulgogi rice bold seharha Rp 70.000 per porsi, lumpia ayam kulit tahu seharga Rp 40.000 per porsi isi 6 pcs. (banjarmasinpost.co.id/mariana)