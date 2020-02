LINK RCTI! Live Video Streaming Sampdoria vs Napoli Liga Italia Malam Ini, Cek TV Online RCTI+

LINK Live Streaming Online RCTI Sampdoria vs Napoli di Liga Italia Pekan 22 dapat diakses dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI Plus dinihari ini laga antara Sampdoria vs Napoli di Liga Italia pekan 22 Selasa (4/2/2020).

Video Streaming Sampdoria vs Napoli di ajang Liga Italia 2019/2020 dimulai pukul 02.00 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Live Streaming TV Online Sampdoria vs Napoli di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming RCTI di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Jelang laga Sampdoria vs Napoli, tim tuan rumah wajib meraih kemenangan demi menjauhi zona degradasi.

Tim asuhan Claudio Ranieri tersebut saat ini berada di posisi 16 dengan 20 poin, terpaut 4 poin dari tim zona degradasi, Genoa.

Sedangkan Napoli tengah dalam kepercayaan diri dan mengincar poin penuh demi masuk ke empat besar klasemen Liga Italia.

Terlebih lagi, Napoli memiliki catatan apik atas Sampdoria dengan 4 kemenangan dari 5 pertandingan.

* Link Live Streaming Sampdoria vs Napoli :

Link Live Streaming Rcti+ : LINK