Jadwal Tinju Dunia Russel Jr vs Nyambayar di Mola TV, Gelar WBC Featherweight World Championship

Siaran Langsung Tinju Dunia Russel Jr vs Nyambayar di Live Streaming Mola TV, Gelar WBC Featherweight World Championship

photos by Stephanie Trapp/www.boxingscene.com

Jadwal Tinju Dunia Russel Jr vs Tugstsogt Nyambayar tersaji via Live Streaming Mola TV di Live Streaming TV Online www.mola.tv pada Minggu (9/2/2020) pagi namun tak Siaran Langsung TV One.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Tinju Dunia Russel Jr vs Nyambayar untuk memperebutkan gelar WBC Featherweight World Championship di Live Streaming MolaTV pada Minggu (9/2/2020) pukul 09.00 Wib.

Meski bisa diakses via Live Streaming Mola TV di Live Streaming TV Online www.mola.tv, Siaran Langsung Tinju Dunia Russel Jr vs Nyambayar tidak dapat disaksikan via Siaran Langsung TV One.

Namun pertandingan tinju Russel Jr vs Tugstsogt Nyambayar dijadwalkan disiarkan secara Live Streaming MolaTV, Aplikasi MolaTV dengan mendownload di Appstore dan Playstore, Mola Polytron Streaming Device, Mola Polytron SmartTV, dan Mola Matrix.

Pemegang gelar juara dunia kelas bulu versi WBC, Gary Russell Jr. akan kembali memulai petualangan di tahun 2020.

Petinju berjuluk “Mr.” ini berusaha mempertahankan gelarnya saat menghadapi penantang wajib asal Mongolia, Tugstsogt Nyambayar, di PPL Center, Allentown, Pennsylvania,

Pertarungan yang memperebutkan gelar WBC dan IBO ini dipastikan berlangsung ketat dan menghibur, karena kedua petinju menyandang status para petarung hebat.

Russell bisa dibilang petinju terbaik di kelas bulu.

Melakoni 31 pertarungan, mantan peraih medali perunggu kelas bantam di ajang World Amateur Boxing Championship 2005 ini, hanya sekali menelan kekalahan saat bersua petinju Ukraina, Vasyl Lomachenko pada 2014.

Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan dalam mengambil strategi secara cepat, membuat petinju 31 tahun ini selalu menjadi sorotan.