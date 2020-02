Jelang HPN 2020, Hotel-Hotel dan Rental Mobil Mulai Kebanjiran Booking

Kamar Best Western Kindai Hotel

Best Western Kindai Hotel untuk Banjarmasin Post

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang perhelatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 yang berlangsung di Kalimantan Selatan (Kalsel), fasilitas penginapan dan akomodasi yakni hotel dan tental mobil mulai kebanjiran booking.

Di antaranya Best Western Kindai Hotel bersiap sambut event nasional HPN secara maksimal mulai dari kamar dan hidangan yang tersedia khas hotel ini.

"Kami siapkan maksimal sesuai jumlah kamar tersedia. Potensi tingkat hunian akan mencapai 100 persen. Bahkan sudah banyak reservasi masuk sejak dua bulan lalu," jelas Director of Sales and Marketing Best Western Kindai Hotel, Fanggy Sumaco kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (5/2/2020).

Adanya event nasional diakuinya selalu berkontribusi bagi peningkatan okupansi.

• Penampakan Tas Mewah Luna Maya yang Masih Nyicil, Artis Dekat Ryochin & Faisal Nasimuddin Ungkap Ini

• Kekayaan Teddy Sepulang dari Amerika Dibongkar Ipar Lina, Sebanding Sule si Ayah Rizky Febian?

• Aurel & Atta Halilintar Singgung Soal Nikah Muda, Putri Krisdayanti & Anang Hermansyah Ungkap Ini

Terlebih saat ini dimudahkan akses digital sehingga proses booking menjadi cepat dan mudah.

Ditambahkan Fanggi, pihaknya juga konsisten mengedepankan hidangan khas Banjar.

Menu tradisional yang tersedia yakni nasi kuning, soto Banjar, Telang Asam Manis, Oseng Mandai dan cacapan untuk memperkenalkan kuliner daerah pada pengunjung dari luar Banjarmasin.

Senada, Manager Front Office Rattan In, Jonathan klaim selama jelang HPN tingkat hunian di hotel ini cukup baik dengan presentase hampir 100 persen.

"Untuk harga kamar sesuai dengan coorporate rate berlaku. Kami mempersiapkan seluruh kamar untuk support penuh dalam rangka event nasional ini," ucapnya.

Pihaknya juga menyediakan hidangan Indonesia dan Western di Palmea Restaurant.