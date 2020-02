Pemilik Warung Rest Area Terpaksa Nunggak Bayar Sewa

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Setelah sempat diusulkan tarif sewa warung di Rest Area Patung Sapi Pelaihari Rp 10.000 per hari atau Rp 300 ribu per bulan, akhirnya Pemkab Tanahlaut memutuskan untuk besaran sewa yakni Rp 180 per bulan.

Nilai ini dirasa lebih sesuai untuk para pemilik warung dan telah disepakati hingga kini.

Namun ungkap salah satu pemilik warung, Husnul nilai itupun kadang sulit dibayarkan karena terkadang pengunjung rest area sepi.

"Yang 180 saja kami masih ada yang nunggak sampai tiga bulan tidak bisa bayar," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (5/2/2020).

Namun ia mengku bersyukur Pemkab Tanahlaut tak memaksakan kepada pemilik warung harus membayar tepat waktu.

"Iya untungnya diberi kelonggaran oleh Pemkab karen kita dagang tak selalu ramai," tambahnya.

Usai dibuatkan warung sesuai konsep Pemkab Tanahlaut serta dibuatkan banyak fasilitas Pemkab Tanahlaut memang memasang tarif sewa sesuai peraturan daerah Kabupaten Tanahlaut.

Sebelumnya para pemilik warung berjualan di tepi jalan dengan wadah yang dibuat masing-masing.

Banjarmasinpost.co.id/rii