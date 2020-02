LIVE Mola TV - Jadwal Liga Inggris Pekan 26 Live TVRI, Chelsea vs Man United, Norwich vs Liverpool

Penyerang Manchester City, Bernardo Silva (tengah), mencetak gol ke gawang Manchester United dalam laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Selasa (7/1/2020).

Jadwal Liga Inggris Pekan 26, Ada Chelsea vs Manchester United, Norwich vs Liverpool, Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming Mola TV .

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris di Live Streaming TVRI & Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv di Pekan 26 mulai berlangsung Sabtu (8/2/2020).

Jadwal Liga Inggris Minggu ini dipanaskan pertandingan big match di antaranya Jadwal Chelsea vs Manchester United ( Chelsea vs Man United ) via Live Steaming Mola TV.

Chelsea vs Man United ( Chelsea vs MU ) tidak dapat disaksikan melalui Siaran Langsung TVRI, hanya tersaji via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv pada Selasa (18/2/2020) pukul 03.00 Wib.

Di Liga Inggris juga terdapat laga-laga lainnya, yaitu tim Liverpool, Manchester City, Arsenal, Tottenham dan lain-lain.

Link Live Streaming Mola TV Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming via aplikasi Mola yang dapat diunduh di playstore atau appstore, tidak bisa melalui website TV Online www.Mola.tv.

Duel Manchester United vs Chelsea akan tersaji dalam lanjutan pekan ke 26 Liga Inggris.

Laga penuh gengsi tersebut akan digelar di Stamford Bridge, London, Selasa (18/2/2020).

Kedua tim sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Pasalnya, Chelsea dan MU sudah tiga kali bermain tanpa kemenangan di Liga Inggris.