Romantisnya Romantic Dinner di Poolside Best Western Kindai Hotel, Keren untuk Valentine Day’s

BANJARMASINPOST.CO.ID - Merayakan hari kasih sayang atau Valentine Day’s di bulan Februari, biasanya dimanfaatkan pasangan untuk menghabiskan momen romantis berdua.

Momen spesial tersebut sering dirayakan dengan cara memberikan bunga ataupun coklat sebagai simbol cinta. Namun, makan malam atau Romantic Dinner di sebuah tempat spesial pun terkadang menjadi pilihan yang tepat.

Best Western Kindai Hotel menjadi pilihan yang tepat bagi yang ingin makan berdua pasangan di momen spesial tersebut.

Pemandangan Kota Banjarmasin yang indah di malam hari, dapat dinikmati dari Poolside Best Western Kindai Hotel menambah suasana romantis. Sambil menikmati makan malam akan ditemani dengan live acoustic performance.

Executive Chef Best Western Kindai Hotel, Jufri Rembet, menuturkan demi menambahkan suasana penuh kasih tersebut, ia telah menyediakan menu spesial valentine.

Menunya terdiri dari Appetizers atau makanan pembuka yang diberi pilihan kepada tamu maunya salad atau soup.

Untuk saladnya ada Kindai Green Garden Salad, berupa salad sayuran ditambahkan saus balsamic. Kemudian soup nya berupa Beetroot Cream Soup yaitu sup krim bit.



"Pilihan Main course atau menu utamanya seperti Creamy Red Snapper With Vegetables, Potato Broccoly Puree And Balinese Salsa Sauce Or Barbacue Cream Sauce, yaitu ikan kakap merah dengan sayuran ditambah dengan saus salsa bali atau saus barbacue," katanya, Jumat (7/2/2020)

Kemudian, lanjut dia, ada Grilled Chicken with Vegetables, Potato Carrot Puree And Shallot Reduction Brown Sauce, yaitu ayam panggang ditambahkan sayuran dengan saus khusus steak..

Menu lainnya, Alfredo Salmon with Vegetables Potato Broccoly Pure And Balinese Salsa Sauce or Barbecue Cream Sauce yaitu ikan salmon dengan sayuran ditambah saus salsa bali atau saus barbaceu.

Menu romantic dinner disiapkan di Best Western Kindai Hotel menjadi pilihan yang tepat bagi yang ingin makan berdua pasangan di momen spesial valentine days (istimewa/western best hotel)

Ada juga menu Grilled Cube Tenderloin with Potato Carrot and Shallot Reduction Brown Sauce merupakan daging khas dalam dengan sayuran ditambah saus khusus steak.

“Terakhir ada Dessert Pie Klapetart with Strawberry Ice Cream yang biasanya pie buah atau pie coklat, tapi kali ini pie kelapa tart isinya pastry cream dicampur dengan kelapa muda yang diiris kecil-kecil,” jelasChef, Jufri.

Paket Romantic Dinner dapat dinikmati di Best Western Kindai Hotel hari jumat, 14 Februari 2020 dengan harga yang terjangkau yaitu Rp. 399.000 net per couple. Sudah termasuk Three-course Poolside Dinner, Pink Slush Mocktail, dan Photo Souvenir.

Untuk berbagai informasi dan promosi di Best Western Kindai dapat di lihat langsung melalui media sosial Instagram dan Twitter di @bwkindaihotel atau WhatsApp di 0811-517-5588.

(banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)