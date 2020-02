LINK Live Streaming Persebaya vs Sabah FA via TV Online Youtube Official Persebaya di Laga Ujicoba

Link Live Streaming Persebaya vs Sabah FA via Live Streaming TV Online Youtube Official Persebaya

Link Live Streaming Youtube Persebaya akan menayangkan duel Persebaya Surabaya vs Sabah FA di laga ujicoba via Live Streaming Youtube Persebaya malam ini.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Persebaya vs Sabah FA di laga ujicoba tersaji malam ini, Sabtu (8/2/2020) namun tidak disiarkan langsung TV Nasional tapi tetap bisa diakses via Live Streaming TV Online Youtube Official Persebaya.



Live Streaming Youtube Persebaya menyajikan Siaran Langsung Persebaya Surabaya vs Sabah FA di laga ujicoba mulai pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Persebaya vs Sabah FA dalam laga ujicoba akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Live Streaming TV Online Persebaya Surabaya vs Sabah FA bisa dipantau terus di akun YouTube Official Persebaya.

Laga ini juga direncanakan sekaligus menjadi launching resmi skuat Persebaya untuk mengarungi Liga 1 2020, sekaligus pemanasan jelang mengikuti ajang Piala Gubernur Jatim 2020.

Jelang laga uji coba Persebaya vs Sabah FA tersebut, pelatih Persebaya Aji Santoso, menyebut tim asuhannya kian padu dan siap menjajal kemampuan skuat asuhan Kurniawan Dwi Yulianto.

Disampaikan pelatih 49 tahun tersebut, hasil ini tidak lepas dari menu latihan, juga adaptasi antar pemain yang begitu baik.

"Menurut saya, untuk menjadikan padu, pemahaman dan pengertian tidak hanya seberapa lama dia bergabung dalam latihan bersama," terang Aji Santoso, Sabtu (8/2/2020) yang dikutip dari surya.co.id.

"Tapi bagaimana dia secepat mungkin memahami satu sama yang lain," tambah pelatih asal Kabupaten Malang tersebut.

Musim ini, komposisi pemain Persebaya memang 40 persen di antaranya dihuni pemain baru.

Termasuk dua pemain asing barunya, Makan Konate (Mali) dan Mahmoud Eid (Palestina).