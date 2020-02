Kadisdik Berharap Tidak Terjadi Bajir Saat Pelaksanaan UNBK, Sekolah Diminta Gelar Doa Bersama

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pe

• TKA dari Hunan China Ditemukan Tewas Membusuk di Lokasi Proyek Meikarta, Masih Pakai Masker

• Bukan Luna Maya! Dalang Perusak Rumah Tangga Syahrini & Reino Barack Disebut Wanita Indigo Ini

siapan untuk UNBK dilakukan setiap sekolahan baik SMA maupun SMK di Kalsel.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, HM Yusuf Effendi, Minggu (9/2/2020), mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada sekolah-sekolah untuk memberikan pembekalan kepada peserta didik, sesuai mata pelajaran yang akan diujikan secara nasional.

Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan salah satu mata pelajaran sesuai jurusannya masing masing.

Untuk SMK, ada Teori Kejuruan.

"Setelah pembekalan mantap, try out dilakukan. Dan try out sudah dilakukan sering oleh sekolah, biar peserta didik mahir dan optimal dalam mengerjakan soal," tandas Yusuf Effendi.

• BREAKING NEWS : Diduga Berenang di Sungai Tapin, Dua Pemuda Ini Hilang Terbawa Arus

• Kapolres Tapin imbau Warga Tak Berenang di Sungai Tapin Kalimantan Selatan

• Warga di Desa Serdangan Tanahbumbu Bertahan di Rumahnya yang Terendam

Pihaknya juga menyuruh sekolah untuk menggelar salat hajat dan berdoa bersama.

"Menganai ancaman banjir, dari laporan, Alhamdulillah, anak kita aman. Artinya, dalam proses belajar mengajar, tidak terhambat. Walapun air sempat masuk di wilayah Banua Enam, dilaporkan masih belum menghambat kegiatan belajara mengajar," kata dia.

Jadwal pelaksanaan UNBK, SMK pada 16-19 Maret dan SMA pada 30 Maret hingga 2 April.

Dia juga membenarkan bahwa tahun ini adalah UNBK terakhir kali, sesuai informasi dari Menteri Nadiem Makariem. (Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)