LINK Mola TV! Live Streaming Manchester City vs West Ham di TV Online Liga Inggris, Laga Ditunda!

Live Streaming Manchester City vs West Ham di Live Streaming Mola TV dan TV Online Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Memasuki pekan ke-26 ini, Man City masih menduduki peringkat ke-51 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 51 poin.

Man City tertinggal jauh dari Liverpool yang masih kokoh memimpin klasemen Liga Inggris dengan raihan 73 poin dari 25 laga.

Sementara itu, West Ham masih terbenam di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-18, setelah hanya mampu mendulang 24 poin dari 25 laga.

Melihat statistik di atas kertas, Man City semestinya tidak akan kesulitan mengalahkan West Ham yang tidak pernah menang dalam enam laga terakhir di semua kompetisi.

Akan tetapi, Manchester City sedang dalam kondisi kurang bagus.

Tim asuhan Pep Guardiola itu menjamu West Ham setelah kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pertandingan sebelumnya di Premier League - kompetisi kasta teratas Liga Inggris.