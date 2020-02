Brad Pitt Berikan Pidato Menyentuh untuk Quentin Tarantino Setalah Menang Oscar 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Brad Pitt membawa pulang penghargaan Oscar 2020, pada Senin (10/2/2020).

Mantan suami Angelina Jolie ini menang untuk kategori Best Supporting Actor untuk aktingnya di film Once Upon a Time in Hollywood.

Dilansir dari Variety, Senin (10/2/2020), ini adalah piala Oscar kedua Brad Pitt. Sebelumnya, ia mendapatkan Oscar setelah memproduseri film 12 Years a Slave.

Selain itu, ini juga piala Oscar pertama Pitt untuk aktingnya setelah tiga kali hanya masuk nominasi.

Dalam pidato kemenangannya, Brad Pitt mengucapkan terima kasih pada sang sutradara Quentin Tarantino.

“Kamu (Quentin Tarantino) sangat original (asli). Kamu satu-satunya. Industri film bakal menjadi tempat yang lebih kering tanpa mu,” kata Brad Pitt.

Sebelumnya, Brad Pitt juga membawa pulang piala Golden Globe 2020 untuk aktingnya di film yang sama, Once Upon a Time in Hollywood.

Menariknya, Brad Pitt juga memenangkan kategori yang sama, yakni Best Supporting Actor.

Sementara itu, gelaran Academy Awards ke-92 atau Oscar 2020 masih berlangsung dari Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat.

