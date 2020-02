BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Film Korea Selatan Pertama Jadi Pemenang Oscar, Parasite Raih Best International Feature Film

Ajang penghargaan Academy Award ke-92 telah digelar.

Penganugerahan piala Oscar 2020 ini diselenggarakan hari ini, mulai pukul 08.00 WIB.

Oscars 2020 diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, California, AS dan disiarkan langsung oleh ABC.

Terdapat 24 nominasi yang dikompetisikan.

Nominasi 'Best International Feature Film' dibacakan oleh Penelope Cruz.

Film 'Parasite' berhasil menyabet piala Oscar 2020 dalam kategori tersebut.

Berikut daftar pemenang Oscar 2020.

ACTOR IN A SUPPORTING ROLE

Tom Hanks (A Beatiful Day In The Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon A Time In Hollywood)