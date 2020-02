LIVE MNCTV! Link Video Streaming Madura United vs Bhayangkara FC Piala Gubernur Jatim di Youtube MNC

Saksikan siaran langsung dan Live Streaming MNC TV Madura United vs Bhayangkara FC di Piala Gubernur Jatim 2020 malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung dan Live Streaming MNCTV Madura United vs Bhayangkara FC di Piala Gubernur Jatim 2020 tersaji mulai Senin (10/2/2020).

Live Streaming TV Online MNCTV Madura United vs Bhayangkara FC di Piala Jatim 2020 yang akan dihelat mulai pukul 18.30 Wib. Link Video Streaming Madura United vs Bhayangkara FC di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses di akun Youtube MNCTV Official.

Pelatih Bhayangkara FC, Paul Munster, mengaku tak sabar untuk segera bertanding di turnamen tersebut.

Terlebih, timnya sedang berada dalam performa apik pascajuara di kompetisi Siem Reap Asia Super Cup 2020 beberapa waktu lalu.

“Kami sangat menantikan tiap laga yang ada di ajang kedua setelah Siem Reap Asia Super Cup 2020 di Kamboja pada masa pre-season ini," tutur Paul Munster dikutip dari laman resmi klub melalui Bolasport.com.

"Dan, kami datang dengan mental yang sama seperti di laga lainnya yang kami hadapi, yakni mental untuk meraih kemenangan,” ujar Paul Munster.

Paul Munster yang berulang tahun ke-38 pada Minggu (9/2/2020) itu menegaskan bahwa timnya akan tampil dengan kekuatan penuh.

Hal itu disebabkan karena pihaknya ingin menjadikan Piala Gubernur Jatim 2020 sebagai persiapan sebelum mengikuti Liga 1 2020.

“Tiap langkah kami dalam pre-season adalah bagaimana mempersiapkan diri hadapi Liga 1 2020. Tak terkecuali Piala Gubernur Jawa Timur 2020," tutur Paul munster.