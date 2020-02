BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Melonjak! Harga Bawang Putih Sekarang Rp 57.812 Per Kg dan Cabai Merah Jadi Rp 85.483 Per Kg.

Harga bawang putih dan cabai di Jakarta itu mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir ini.

Harga cabai merah menembus Rp 85.483 per kilogram, sementara harga cabai rawit merah Rp 82.741 per kilogram, dan harga bawang putih Rp 57.812 per kilogram.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, harga cabai di Jakarta meningkat karena faktor cuaca. Cuaca buruk telah menyebabkan petani gagal panen.

• Kejanggalan Kematian Anak Finalis Indonesian Idol, Kuasa Hukum Karen Pooroe Sebut Nama Marshanda

• Sempat Merintih Minta Tolong di dalam Pos Polisi, Gadis Remaja Ini Akhirnya Tewas Kehabisan Darah

• Siap-siap! Tak Pakai Helm SNI, Pengendara Motor Bisa Dikurung Sebulan atau Denda Rp 250.000

Harga cabai rawit bahkan sempat menembus angka hampir Rp 100.000 per kilogram.

"Di DKI, harga cabai rawit merah ini mendekati Rp 100 ribu," kata Agung di Toko Tani Indonesia Center, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2020).

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok komoditas pangan tersebut sebenarnya masih ada.

Namun, ada oknum tengkulak yang menahan stok pangan dan menaikkan harga. Hal itu juga menyebabkan harga komoditas pangan melonjak.

"Sebenarnya stok ini masih ada, tapi memang ada oknum," ujar Arief.

Operasi pasar

Lalu, apa yang dilakukan pemerintah?