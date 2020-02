Bank Kalsel Raih Penghargaan The Best Corporate Secretary and Corporate Communication

Bank Kalsel Terima Penghargaan dari Economic Review Kategori 3rd The Best Corporate Secretary and Corporate Communication.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel selalu berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan insfrastruktur serta perekonomian daerah.

Konsistensi tersebut membuat Bank Kalsel menerima penghargaan sebagai the 3rd The Best Corporate Secretary and Corporate Communication for Regional Development Bank Indonesian Corporate Secretary and Corporate Communication Award V 2020.

Acara award tersebut diselenggarakan oleh Economic Review di Jakarta, Jumat (7/2/2020) lalu.

Pada kesempatan itu Direktur Utama Bank Kalsel, Agus Syabarrudin menerima secara langsung penghargaan yang diserahkan oleh Hj Irlisa Rachmadiana MM selaku pendiri Economic Review.

"Atas penghargaan ini Bank Kalsel dinilai mampu membangun reputasi yang positif serta memiliki tingkat engagement yang baik dengan pegawai," ucap Agus.

Selain itu, Bank Kalsel mampu membangun komunikasi yang baik sehingga menarik minat konsumen, baik secara online maupun offline. Dalam aktivitasnya Bank Kalsel didukung penuh oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain. (banjarmasinpost.co.id/mariana )