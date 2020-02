Cuplikan Gol & Hasil Akhir Persib Bandung vs Barito Putera di Laga Ujicoba, Skor Akhir 2-1

Ujicoba jelang Liga 1 2020 Persib Bandung vs Barito Putera

Berikut Cuplikan Gol via Live Streaming Persib vs Barito Putera di Youtube Persib pada laga ujicoba yang berakhir dengan Skor Akhir 2-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Akhir Persib Bandung vs Barito Putera di laga ujicoba adalah 2-1.

Skor Akhir 2-1 via Live Streaming Persib vs Barito Putera di Youtube Persib Official dicetak melalui Esteban Vizcarra (64', 65') dan Alexander Rakic (77').

Persib Bandung vs Barito Putera di Stadion Si Jalak Harupat pada laga ujicoba, Selasa (11/2/2020) sudah mencapai Hasil Akhir.

Pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera disiarkan langsung (live) Youtube Persib berlangsung sengit.

Belum genap satu menit, Barito Putera mengancam di sisi kanan pertahanan Persib melalui Ilham Udin namun hanya menghasilkan sepak pojok.

Tim tamu kembali mendapat peluang melalui sepak pojok pada menit 6, namun peluang tersebut dikandaskan kiper Teja Paku Alam.



Serangan pertama Persib baru didapat melalui tendangan bebas pada menit 11.

Namun tendangan Omid Nazari masih menyangkut pagar hidup Barito Putera.

Pada menit ke-15, Persib Bandung mendapatkan ruang tembak, tendangan dari Estaban Vizcarra masih membentur pemain Barito Putera.

Hampir saja gawang Persib Bandung bobol, beruntung tendangan dari Samsul Arif melambung.