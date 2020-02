Jadwal Bali United vs Than Quang Ninh Live Streaming iNews TV Grup G Piala AFC 2020 Siap Tempur!

Jadwal Pertandingan Bali United vs Than Quang Ninh di Grup G Piala AFC 2020 hari ini Selasa (11/2/2020), Siaran Langsung dan Live Streaming iNews TV!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live STreaming iNews TV malam ini akan menyajikan laga perdana Bali United di Grup G Piala AFC 2020 dengan melawan Than Quang Ninh.

Siaran langsung & Live Streaming iNews TV Bali United vs Than Quang Ninh di Grup G Piala AFC 2020 ada di RCTI+ mulai pukul 18.25 WIB.

Link Video Streaming Bali United vs Than Quang Ninh via INews TV di Grup G Piala AFC 2020 dapat diakses pada bagian berita.

Jelang laga Bali United vs Than Quang Ninh di Stadion Dipta Gianyar, pada laga Piala AFC 2020 grup G, skuad Bali United dipastikan dalam kondisi siap tempur.

Meski demikian, tim berjulukan Serdadu Tridatu tersebut sangat mewaspadai kekuatan tim lawan, khususnya di sektor depan. Hal ini diungkapkan oleh palang pintu Bali United, Haudi Abdillah.

"Ada beberapa video yang sudah saya lihat mengenai tipikal permainan mereka, termasuk pemain asing Than Quang Ninh," ungkap Haudi, dikutip dari laman resmi Bali United.

"Sebagai pemain asing, mereka bisa dikatakan punya kualitas. Saya sebagai pemain belakang tentu harus fokus mengantisipasi serangan mereka," imbuh bek tengah berusia 26 tahun tersebut.

Berdasarkan rekaman pertandingan yang sudah dipelajari, Haudi menilai para pemain Than Quang Ninh memiliki kecepatan dan teknik yang bagus.

"Yang saya lihat Than Quang Ninh ini tipikal tim yang bekerja keras, punya kecepatan, teknik, dan taktikal yang bagus," kata Haudi.