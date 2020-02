Raline Shah Pamer Foto Bareng Bong Joon Ho si Sutradara Film Parasite, Kelakarnya Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Raline Shah pamer foto bareng Boong Joon Ho si sutradara Film Parasite yang meraih Piala Oscar 2020. Kelakarnya malah jadi sorotan.

Ya, artis Raline Shah membagikan keseruannya bersama kru dan pemeran Film Parasite yang sukses memborong empat Piala Oscar di Academi Awards 2020.

Sempat mengunggah foto membawa Piala Oscar, Raline Shah ternyata meminjam piala tersebut dari sutradara film Parasite, Bong Joon Ho.

"An Oscar!#notmine" tulis Raline di unggahan Instagram story-nya @ralineshah.

Kemudian di story berikutnya, Raline mengunggah foto bersama Bong Joon Ho yang tampak menggenggam kipas tangan warna hitam.

"Meminjam piala Oscar Bong Joon Ho, jadi dia menggenggam sebuah kipas! Sebuah kemenangan epik untuk Parasite. Best director, Best original screenplay, Best Picture, Best International feature film," tulis Raline.

Raline tidak hanya bertemu dengan sutradara Bong Joon Ho, ia juga bertemu dengan para pemeran film Parasite.

Foto-foto dan video pertemuan Raline dengan para pemeran Parasite juga diunggahnya di Instagram Story.

Unggahan Instastory Raline Shah (Instagram @ralineshah)

Seperti saat ia bertemu dengan artis Cho Yeo Jeong yang berperan sebagai Yeon kyo, kemudian Park So dam yang berperan sebagai Ki Jung, serta Choi Woo Shik yang berperan sebagai Ki Woo dalam film Parasite.

Unggahan Instastory Raline Shah (Instagram @ralineshah)

Di sisi lain Raline Shah sendiri kini menjadi perbincangan di media sosial.