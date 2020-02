BERLANGSUNG Live MNCTV! Live Streaming Persik vs Madura United Piala Gubernur Jatim, Youtube MNC TV

Live Streaming Persik vs Madura United di Piala Gubernur Jatim 2020, Live Streaming MNC TV dan Link Youtube MNC TV

Live Streaming Persik Kediri vs Madura United di Piala Gubernur Jatim 2020 dapat ditonton via Live Streaming MNC TV & Siaran Langsung MNCTV dan Sedang Berlangsung Saat ini.



BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Siaran Langsung MNC TV & Live Streaming Persik vs Madura United di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 tersaji mulai Rabu (12/2/2020)

Siaran Langsung MNCTV dan Live Streaming MNC TV Persik Kediri vs Madura United di Piala Gubernur Jatim 2020 yang akan dihelat mulai pukul 18.30 Wib.

Selain Live Streaming MNCTV dan Siaran Langsung MNC TV, Link Live Streaming Persik vs Madura United di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses di RCTIplus.com atau di di Live Streaming TV Online via akun Youtube MNC TV Official.

Laga kedua di Piala Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2020, menjadi penentu karena Macan Putih menelan kekalahan di laga perdana.

Sedangkan Madura United bermain imbang menghadapi Bhayangkara FC.

Persik Kediri harus bangkit setelah takluk 1-3 atas Persebaya di laga pembuka.

Tim Macan Putih ini bertekad memberi perlawanan fight.

Pelatih Persik Kediri Joko Susilo mengaku, timnya hanya membutuhkan waktu 15 hari, sebab para pemainnya belum banyak tergabung dalam latihan.

"Di Piala Gubernur ini memang berat bagi saya, tapi harus saya laksanakan, biar semua mengerti apa yang harus saya perbaiki di waktu yang sangat mepet ini.