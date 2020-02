BANJARMASINPOST.CO.ID, SAN FRANCISCO - Versi 4G atau 5G? Ternyata Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S20 yang Masuk Indonesia.

Samsung telah resmi merilis tiga ponsel terbarunya, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, dan Galaxy S20 Ultra. Ketiga ponsel tersebut diperkenalkan lewat sebuah acara di The Palace of Fine Arts, San Francisco, AS, Selasa (11/2/2020).

Ketiga ponsel tersebut memiliki kemampuan jaringan generasi kelima alias 5G. Namun, Samsung Indonesia memastikan bahwa perangkat Galaxy S20 yang akan dibawa ke Tanah Air, tidak berkemampuan 5G.

Menurut Denny Galant, Head of Product Marketing. IT & Mobile Samsung Indonesia, hal tersebut dikarenakan Indonesia masih belum memiliki regulasi yang jelas terkait jaringan 5G.

Secara infrastruktur, frekuensi jaringan 5G di Indonesia memang belum tersedia.

"Varian di Indonesia belum 5G, karena Indonesia belum launch (5G). Terkait manufaktur, device dibuat untuk beberapa range (frekuensi) dan operator belum menyediakan," kata Denny saat ditemui KompasTekno di San Francisco, AS.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu alokasi band frekuensi untuk jaringan 5G tersedia di Indonesia terlebbih dahulu.

"Masih tunggu alokasi frekuensi. Belum mau memasukkan produk yang belum ada frekuensinya," pungkas Denny.

Samsung Galaxy S20 sendiri hadir dalam berbagai varian dan memiliki sejumah perbedaan.

Perbedaan yang paling terlihat adalah dari sisi ukuran layar. Galaxy S20 reguler menjadi ponsel dengan layar paling kecil yakni 6,2 inci. Sementara Galaxy S20 Plus memiliki layar seluas 6,7 inci dan Galaxy S20 Ultra mengusng layar 6,9 inci.