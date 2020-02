Hentikan Mobil Ini, Polsek Bakumpai Batola Kalsel Tangkap Pengedar 59 Ribu Butir Pil Terlarang

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Muhammad Faisal, pria kelahiran 3 Juli 1985 silam, warga Kompleks Kebun Jeruk 1 RT 008 RW.001 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola hanya bisa pasrah.

Dia ditangkap aparat Polsek Bakumpai, karena diduga sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, Selasa (11/2/2020) silam sekitar pukul 22:00 Wita, di Jalan Atak Iberamsyah, Desa Batik, RT 2 Kecamatam Bakumpai, Kabupaten Batola.

Kapolres Barito Kuala AKBP Bagus Suseno melalui kasubag humas Polres Batola Iptu Abdul Malik, Jumat (14/2/2020), menjelaskan malam itu anggota Polsek Bakumpai melaksanakan giat pekat dalam rangka Ops Jaran Intan 2020 Jalan Atak Iberamsyah, Desa Batik, RT 2 Kecamatam Bakumpai, Kabupaten Batola.

Petugas menghentikan pengendara mobil Calya nopol DA 1867 AM warna abu abu metalic.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menemukan obat berlogo "Y" warna putih tanpa dilengkapi izin edar yang disimpan di dalam 2 (dua) buah kardus yang dibungkus warna hitam di bagian kursi bagian belakang yang dibawa oleh Muhammad Faisal .

Menurut Malik, selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Bakumpai untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dijelaskan Malik, tersangka telah melanggar tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat(2), ayat(3) jo pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 55,56 KUHP.

Kata Malik, petugas saat ini mengamankan barbuk 59.000 ( lima puluh sembilan ribu ) butir obat berlogo "Y" warna putih, 2 (dua) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah mobil toyota Calya Nopol DA 1867 AM warna abu abu metalic, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Calya nopol : DA 1867 AM warna Abu abu metalic, 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat, 1 (satu) buah kardus ukuran kecil warna coklat, 1 (satu) buah HP merk nokia warna biru dgn no simcard 082351893970 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dgn no simcard 087840407024. (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)