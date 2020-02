Gelar Top Agent Gathering, Aswata Targetkan Kontribusi Premi Agen Asuransi Rp 5 Miliar di 2020

Aswata menggelar Top Agent Gathering The Unforgettable Experience 2020, bertempat di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Sabtu (15/2/2020)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Asuransi Tata Wahana (Aswata) mengumumkan Kick Off Agency bertajuk Top Agent Gathering The Unforgettable Experience 2020, bertempat di Best Western Kindai Hotel Banjarmasin, Sabtu (15/2/2020).

Hal tersebut diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada para Agen atas kinerja dan kontribusi terbaik selama tahun 2019.

Dalam acara itu diumumkan pula sejumlah agen terbaik dari Banjarmasin, Nina Anriani berhak liburan ke Beijing.

Namun terkait merebaknya virus corona di Cina, maka pihak Aswata akan mengganti dengan negara lain, kemungkinan besar Korea Selatan.

Kemudian ada Hotma Sihombing dan Laila Hayati yang berhak liburan ke Bali.

Kedua trip tersebut bakal digelar Maret dan April 2020.

Kepala Cabang Aswata Banjarmasin, Syahlani mengatakan, apresiasi diberikan bagi para agen yang telah memiliki kinerja yang baik selama 2019

"Tahun ini Aswata mengajak para agen untuk turut serta dalam semangat The Unforgettable Experience menyambut 56 tahun Aswata melayani masyarakat Indonesia. Dengan ketekunan, kerjasama yang baik, profesionalisme dan produktivitas yang tinggi, para agen bisa mencapai hasil maksimal," ucapnya melalui siaran pers kepada Banjarmasinpost.co.id.

Perekrutan agen juga terus ditingkatkan, diungkapkannya pada 2020 ini Aswata Banjarmasin menargetkan pertumbuhan agen asuransi sebanyak 25 persen dengan kontribusi target premi sebesar Rp 5 miliar.

Hingga saat ini Aswata Banjarmasin sudah memiliki agen asuransi berjumlah 60 orang dan agen yang aktif dan produktif berjumlah 20 orang.