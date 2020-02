Menipisnya Stok di Cina Berdampak Terkereknya Harga Batu Bara asal Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Walau belum berdampak pada ekspor batu bara, Dirjen Minyak dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengakui bila penyebaran Covid-19 berlangsung lama, tak menutup kemungkinan memberikan sentimen negatif.

"Kalau sudah enam bulan baru kelihatan. Saya tidak tahu selesai kapan (virusnya). Kita lihat nanti," katanya.

Sejauh ini, pemerintah juga belum menerima laporan khusus terganggunya kegiatan perdagangan Indonesia-Cina di sektor minerba.

"Perusahaan belum ada yang datang ke kami untuk mengurangi produksi atau ekspor ke Cina," kata Bambang.

Covid-19 menyebabkan lesunya industri Cina sehingga berujung pada persediaan (stockpile) yang kian menipis.

Merosotnya pasokan batu bara Cina mengakibatkan Harga Batubara Acuan (HBA) Februari 2020 ikut terkerek ke angka 66,89 dolar AS per ton.

"Harga batu bara justru naik sedikit," ungkap Bambang.



Catatan HBA bulan ini naik tipis dibanding bulan Januari yang berada di level 65,93 dolar AS per ton atau naik 1,45 persen (0,96 dolar per ton).

Ketentuan HBA tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 43 K/32/MEM/2020 dan berlaku sejak 1 Februari 2020.

Faktor lain yang menjadi dominan atas pembentuk HBA adalah bencana kebakaran yang sempat melanda Australia serta meningkatnya permintaan batu bara di sejumlah negara seperti Jepang dan Korea Selatan selama musim dingin.

Sementara India dan Cina membatasi impor dan memanfaatkan produksi dalam negerinya sendiri.