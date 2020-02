Film Indiana Jones 5, Kerinduan Harrison Ford Kepada Pelanggannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Harrison Ford akhirnya buka suara perihal film kelima dari seri Indiana Jones.

Dalam wawancara dengan CBS News, Ford mengungkapkan bahwa syuting untuk Indiana Jones 5 bakal segera dimulai.

Kemudian, Ford mengatakan, syuting untuk film kelima Indiana Jones ini bakal memakan waktu dua bulan.

“Saya akan mulai membuat Indiana Jones sekitar dua bulan. Saya sangat gembira kembali memerankan karakter ini,” kata Ford dilansir dari NME.

Kemudian, Ford yang memerankan karakter Indiana Jones sejak tahun 1981 ini mengungkapkan bahwa film ini kembali dibuat karena banyak orang yang menyukainya.

Oleh karenanya, ia memastikan akan memberikan yang terbaik untuk para pencinta atau penonton film Indiana Jones.

“Saya merasa berkewajiban untuk memastikan usaha kami sama baiknya seperti ketika dimulai. Kamu punya kewajiban untuk pelanggan kan,” kata Ford.

Menurut Ford, ia menganggap penikmat filmnya seperti pelanggan dibandingkan penggemar. Sebab, mereka mendukung kerja kerasnya sehingga ia bertanggungjawab memberikan yang terbaik.

Diketahui, Harrison Ford sudah memaikan karakter Indiana Jones sejak tahun 1981.

Ford juga sudah empat kali bermain sebagai Indiana Jones, di film Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom, The Last Crusade, dan The Crystal Skull.

Sementara itu, belum diketahui judul untuk film Indiana Jones 5. Begitu juga plot cerita dari film ini.

Hanya saja dipastikan bahwa Indiana Jones 5 bukan reboot, tetapi kelanjutan dari film sebelumnya.

Terkait jadwal rilis, Indiana Jones 5 juga dua kali mundur. Awalnya, Indiana Jones 5 dijadwalkan rilis pada Juli 2019.

Kemudian, mundur hingga Juli 2020. Terakhir, aksi Harrison Ford di Indiana Jones 5 rencananya bisa disaksikan pada 9 Juli 2021.

