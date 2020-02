Kiat Ersa Mayori Sukses di Usia Tua: Selain Talent Ya Attitude!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Industri hiburan Tanah Air makin dipenuhi anak muda berbakat. Sebagian besar entertainer yang berumur pun tersingkir. Untuk bertahan perlu kiat khusus.

Presenter Ersa Mayori menjadi salah satu publik figur yang terbukti sukses mempertahankan kariernya sampai saat ini.

Di tengah gempuran nama-nama baru yang terus bermunculan, bagi pemilik usia 40 tahun ini, sangat penting untuk menjaga citra diri dan profesionalisme.

“Menurutku satu hal, attitude yang penting, attitude kerja. Bagaimana kita profesional saat kita kerja. Bagaimana menghargai pihak-pihak lain saat kita kerja sama sehingga orang lain senang kerja sama dengan kita. Menurutku, in the end of the day, menurutku bertahan selain talent ya attitude,” ungkap Ersa di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Senin.

Di samping hal tersebut, untuk bisa menjaga eksistensi adalah memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan.

“Tentu kalau memilih pekerjaan harus ada pertimbangannya. Kita harus memberikan totalitas waktu dan pikiran kita,” paparnya.

Apa yang diungkapkan Ersa dibuktikannya saat menjadi salah satu pemeran dalam film Mariposa. Dia harus bisa dance.

“Aku harus nge-dance, sementara aku bukan dancer. Menurutku itu justru challenge. Akhirnya beneran latihan pakai coach dance gitu. Itu effort maksudnya, hafalin koreo gitu, tapi menyenangkan itu. Justru tantangannya di situ,” pungkas Ersa. (fml)