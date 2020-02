LINK Mola TV! Live Streaming Arsenal vs Newcastle TV Online Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Arsenal vs Newcastle di Liga Inggris, Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MolaTV dan Live Streaming Arsenal vs Newcastle di Liga Inggris pekan 26 tersaji malam ini, namun tidak Siaran Langsung TVRI.

Persaingan untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa masih ketat.

Jarak poin antara Manchester United, Tottenham Hotspur, Wolverhampton Wanderers, Sheffield United, Southampton, dan Arsenal, yang secara berurutan berada di zona tersebut, masih sangat tipis.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tampak akan kembali mengandalkan beberapa pemain muda dalam laga ini.

Ada sejumlah nama yang tampil bagus sejak Arteta menukangi The Gunners , di antaranya Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka.

"Saya sangat percaya kepada mereka (pemain-pemain muda Arsenal).

Saya menilai mereka berkembang dengan sangat baik. Mereka mau dan lapar untuk bisa terus menjadi lebih baik lagi," ucap Arteta yang dilansir dari laman Mola.TV.