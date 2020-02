LIVE NET TV! Link Video Streaming Indonesia vs Malaysia Final Badminton Asia Championship via MolaTV

Siaran Langsung Net TV pertandingan Indonesia vs Malaysia di Final Badminton Asia Team Championship 2020 atau Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia juga bisa diakses via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MolaTV Final Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2020 atau Badminton Asia Team Championship 2020 yang baru dapat diakses pada Minggu (16/2/2020) pukul 14.30 WIB.

Pertandinngan Indonesia vs Malaysia di Final Badminton Asia Team Championship 2020 tidak dapat ditonton via Siaran Langsung TVRI, namun tersaji via Video Streaming MolaTV serta Siaran Langsung Net TV (Live Streaming NET TV).

Link Live Streaming Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia dapat diakses via Mola Polytron Matrix, Mola Polytron streaming, Aplikasi Mola TV dari Playstore atau Appstore, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Hendra Setiawan dan kawan-kawan menyegel tiket final setelah melalui laga sengit melawan India, 3-2 pada laga yang berlangsung, Sabtu (15/2/2020) di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina.

Sementara itu, Malaysia mengamankan tempat pada babak final setelah menundukkan Jepang, 3-0.

Malaysia punya catatan positif pada Kejuaraan Beregu Asia 2020 dengan baru kehilangan satu partai saat menghadapi India pada fase grup yakni dengan menang 4-1.

Sementara itu, Indonesia sudah tiga kali kehilangan partai saat menghadapi Korea Selatan, dengan menang 4-1 dan dua poin ketika menang atas India, 3-2.

Kejuaraan Beregu Asia menjadi kualifikasi putaran final Piala Thomas dan Uber 2020 yang dijadwalkan di Aarhus Denmark, 16-24 Mei mendatang.

Pemain yang turun pada Kejuaraan Beregu Asia 2020 akan mendapatkan tambahan poin yang cukup besar untuk mendongkrak peringkat dunia.