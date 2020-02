VIDEO Bisnis Sarang Burung Burung Walet di Kalteng Terkena Dampak dari Virus Corona

BANJARMASINPOST.CO.ID, SAMPIT - Bisnis sarang burung walet di Kalimantan Tengah saat ini "mati suri".

Peternak sarang burung walet memilih menahan menjual produksi sarang burung walet karena dampak dari penutupan penerbangan ke Cina, sehingga sangat memukul peternak walet di Kalteng.

Seretnya bisnis sarang hurung walet tersebut sebenarnya bukan hanya dirasakan ketika merebaknya wabah virus corona saja, tetapi sudah terjadi saa musim kemarau sekitar tiga bulan selama kabut asap dampak kebakaran lahan yang terjadi di Kalteng pada tahun 2019.

Para peternak sarang burung walet mengaku produksi sarang walet turun drastis, karena dampak asap kebakaran lahan yang membuat walet memilih imigrasi ke daerah lain sehingga rumah walet yang dibangun warga hanya dihinggapi sedikit burung walet.

"Saat musim kabut asap tahun 2019, sekitar tiga bulan selama kemarau produksi sarang walet turun drastis dari yang biasanya satu kilogram bisa menghasilkan hingga 2 kilogram - hingga 2,5 kilogram, merosot jadi 1 kilogram saja, dalam satu bulannya," ujar Taufik salah satu pengelola rumah walet di Sampit.

Padahal sebut dia permuntaan sarang walet saat itu tinggi tetapi produksi dari penangkaran walet turun, karena banyak burung walet bermigrasi dampak kabut asap.

Namun, memasuki musim penghujan walet yang masuk rumah buatan mulai kembali normal.

Sayangnya, akhir Desember 2019 memasuki Januari 2020, usaha sarang burung walet kembali terpukul, setelah munculnya virus corona di Wuhan, Cina.

Adi, seorang pemilik rumah walet di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, mengaku terpaksa tidak menjual sarang waletnya karena harganya anjlok setelah penutupan itu,.

Sarang walet jenis mangkok yang sedianya dihargai Rp 13 juta per kilogram, sudut Rp 9 juta per kilogram, dan patahan Rp 8 juta per kilogram, turun.

"Kami terpaksa menahan tidak menjual dulu, karena harganya turun drastis sarang burung walet sudut Rp 5-6 juta per kilogram dan patahan Rp 6 juta per kilogram, jenis mangkok turun menjadi Rp 8-10 juta per kilogram. Saat ini bisnis sarang burung walet masih tidak menentu," ujarnya.

Berdasarkan informasi dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya, budidaya sarang burung walet di Provinsi Kalimantan Tengah selama penjualan normal cukup tinggi hingga 150 ton per tahun yang dipasarkan melalui beberapa daerah.

Potensi ekspor sarang walet di Kalimantan Tengah tersebut, jika diasumsikan harga satu kilogramnya Rp10 juta misalnya, maka nilai ekspornya mencapai Rp1,5 triliun dalam setahun. (Banjarmasinpost.co.id/ Faturahman)