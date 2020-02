LIVE YouTube PSS TV! Link Video Streaming PSS Sleman vs Persib, Ujicoba Jelang Liga 1 2020

Tak Live Streaming Youtube Persib Official! Laga PSS Sleman vs Persib Bandung ( PSS vs Persib ) di laga ujicoba sore ini, pantau Live Streaming TV Online YouTube PSS TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berlangsung! Live Streaming Persib vs PSS di laga ujicoba jelang Liga 1 2020 tersaji pada Senin (17/2/2020) namun tidak Siaran Langsung TV Nasional.

Live Streaming Youtube Persib Official tidak menyajikan Siaran Langsung PSS Sleman vs Persib Bandung ( PSS vs Persib ) di laga ujicoba. Namun Video Streaming PSS vs Persib dapat ditonton di Youtube PSS Sleman. Cek Live Streaming TV Online di akun YouTube PSS TV.

Meski tak Siaran Langsung TV Nasional, namun Link Live Streaming PSS vs Persib bisa diakses di bagian berita ini mulai Pukul 15.30 Wib.

Untuk kedua kalinya pada pramusim, Persib Bandung menghadapi tim selevel dari peserta Liga 1 2020.

Setelah Barito Putera, kini PSS Sleman jadi lawan Persib Bandung.

Duel Persib Bandung vs PSS Sleman digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (17/2/2020).

Dari sisi skor akhir, Maung Bandung selalu meraih hasil positif di lima uji coba sebelumnya.

Lawan Persib U-20, pasukan Robert Alberts menang 3-0, Melaka United 3-1, PSKC Cimahi 3-0, Barito Putera 2-1, dan Persis Solo 2-0.

Meski begitu, Robert Alberts belum menentukan line up yang tetap dalam lima laga tersebut.