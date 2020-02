Tanpa Penonton! Jadwal Semifinal Piala Gubernur Jatim, Persebaya vs Arema, Persija vs Madura United

Jadwal Semifinal Piala Gubernur Jatim, Persebaya vs Arema, Persija vs Madura United di Siaran Langsung MNCTV dan Live Streaming MNC TV

Tanpa Penonton! Jadwal Semifinal Piala Gubernur Jatim, Persebaya vs Arema FC ( Persebaya vs Arema ), Persija Jakarta vs Madura United via Live Streaming MNC TV dan Siaran Langsung MNCTV



BANJARMASINPOST.CO.ID Jadwal Persebaya Surabaya vs Arema FC dan Live Streaming Persija vs Madura United akan Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming MNCTV. Laga Semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 ini digelar tanpa penonton. Cek Live Streaming TV Online Youtube MNC TV

Siaran Langsung MNCTV dan Live Streaming MNC TV Persebaya vs Arema FC ( Persebaya vs Arema ) dan Persija Jakarta vs Madura United di Piala Gubernur Jatim 2020 tersaji pada Senin (17/2/2020) dan Selasa (18/2/2020)

Link Live Streaming Persija vs Madura United dan Persebaya Surabaya vs Arema FC di Semifinal Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses di Live Streaming TV Online RCTIplus.com atau di akun Youtube MNC TV Official.

Kedua pertandingan itu akan dihelat tanpa penonton.

Adapun alasan Asprov PSSI Jatim memindahkan laga Persebaya vs Arema FC.

"Dengan mempertimbangkan banyak hal, mengakomodir semua kepentingan, meredam situasi yang memanas."

"Tentu PSSI Jawa Timur tetap menginginkan bahwa gelaran Piala Gubernur ini bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan misi dari dilaksanakan pramusim Piala Gubernur," kata Sekretaris Jenderal Asprov PSSI Jatim, Amir Burhanuddin yang dikutip dari Bolasport.com.

"Memang kita sadari gengsinya memang luar biasa untuk gelaran turnamen pramusim Piala Gubernur ini sejak tahun 2002."

"Namun turnamen ini harus selasai, sehingga kami putuskan laga semifinal antara Persija lawan Madura tetap dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan Senin (17/2/2020) pukul 19.00. Cuma statusnya tanpa suporter dan penonton."