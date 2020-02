Tersangka Kasus Dana Desa, Kades Tatah Mekar Kotabaru Dititipkan ke LP Teluk Dalam Sebelum Sidang

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kasus dana desa di Desa Tatah Mekar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, masuk proses pelimpahan kasus untuk disidangkan.



Kepala Desa Tatah Mekar, Abdul Rahman jadi tersangka penyalahgunaan dana desa.

Tersangka menggunakan dana desa dengan kerugian negara kurang lebih Rp 98 juta.

Dana tersebut digunakan untuk membayar hutang dan dana kampanye pemilihan kepala desa.



Tersangka memang sempat mengembalikan uang tersebut.

Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan.

Kasusnya, kini telah diterima Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan tepat pada Senin (17/2/2020), tersangka akan dibawa ke Banjarmasin untuk menjalani sidang Tindak Pidana Korupsi.



"Tersangka mau kami bawa ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin, kami akan titipkan di sana dulu," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Haryoko Ari Prabowo melalui Kasi Tindak Pidana Khusus, Armein Ramdhani.



Menurutnya, berkas telah lengkap tinggal menunggu sidang yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Pelimpahan ke Pengadlilan Negeri akan dilakukan dua atau tiga hari kedepan.

"Limpah mungkin 2 atau 3 hari lagi, setelah limpah biasanya seminggu dari limpah sudah keluar penetapan hari sidangnya," katanya.



Sementara pasal yang disangkakan, Armein menyebutkan dalam perkara tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan wewenang pada dana desa Tatah Mekar dikenakan pasal 2, pasal 3, pasal 8 jo pasal 18 UU RI no 31 tahun 1999 jo UU RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.



"Pasal itu yang kita kenakan. Sementara untuk tuntutan, kita lihat dari fakta-fakta persidangan nanti," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)