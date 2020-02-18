Liga Inggris

LINK Live Video Streaming Chelsea vs Manchester United di TV Online Mola TV Liga Inggris Malam Ini

Berikut Link Live Video Streaming Chelsea vs Manchester United di TV Online Mola TV Liga Inggris Pekan 26 Selasa (18/2/2020) dinihari

Berikut Link Live Video Streaming Mola TV Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris malam ini dapat ditonton via tak Live TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV  Chelsea vs Manchester United (Chelsea vs Man United) di Liga Inggris tersaji Selasa (18/2/2020) dinihari ini.

Live Streaming Online pertandingan Chelsea vs Man United di Liga Inggris Pekan 26 akan disiarkan langsung mulai pukul 03.00 Wib.

Live Streaming TV Online Chelsea vs Manchester United tidak dapat disaksikan via Live Streaming TVRI atau Siaran Langsung TVRI hanya di Mola TV.

Live Streaming Mola TV Chelsea vs MU di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola, aplikasi Mola TV di Playstore / Appstore atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

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Chelsea dinaungi rekor apik menjelang laga kontra Manchester United dalam lanjutan jadwal liga inggris malam ini.

Tim berjuluk The Blues itu akan menjamu Man United di Stamford Bridge.

Laga Chelsea vs Manchester United akan dihelat pada Senin (17/2/2020) atau Selasa dini hari WIB.

Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea hanya menelan satu kekalahan dari 17 pertemuan terakhir melawan Man United di Stamford Bridge dalam ajang Liga Inggris.

Sisanya, klub London Barat itu mengumpulkan 10 kemenangan dan enam hasil imbang.

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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rahmadhani
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