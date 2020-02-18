Piala Gubernur Jatim 2020
SKOR 4-2! Hasil Persebaya vs Arema FC di Babak Kedua Piala Gubernur Jatim, Lawan Persija di Final
SKOR 4-2! Hasil Persebaya vs Arema FC di Babak Kedua Piala Gubernur Jatim 2020, Lawan Persija di Final
Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC, Skor 4-2 di Babak Kedua via Youtube MNC TV, Persebaya vs Persija di Final Piala Gubernur Jatim 2020?
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC di semifinal Piala Gubernur Jatim 2020 pada Babak Kedua adalah 4-2.
Skor 4-2 antara Persebaya Surabaya vs Arema FC di Stadion Soprijadi, Blitar dicetak oleh Johan Farizi (3'), David Da Silva (27', 70'), Mahmood Eid (45+2),Irfan Jaya (53') dan Elias Alderete (74') pada Selasa (18/2/2020).
Pertandingan Persebaya vs Arema FC dijadwalkan Siaran Langsung MNCTV dan Live Streaming TV Online Youtube MNC TV.
Live Streaming YouTube MNC TV Official Persebaya Surabaya vs Arema FC di Semifinal Piala Jatim 2020 dimulai mulai pukul 15.00 WIB.
Link Live Streaming TV Online Persebaya vs Arema FC di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses via rctiplus.com.
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Baru tiga menit babak pertama berjalan, Arema FC langsung menciptakan peluang melalui tendangan bebas.
Oh In-kyun berhasil melesatkan bola mengarah ke gawang namun masih bisa ditepis kiper Persebaya, Rivky Mokodompit.
Bola rebound berhasil disepak pemain Arema, namun masih bisa kembali diantisipasi.
Rebound selanjutnya berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Johan Farizi dan mengubah skor menjadi 0-1.
Persebaya Surabaya vs Arema FC
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|Hasil Akhir Persebaya vs Arema FC di Piala Gubernur Jatim, Skor Akhir 4-2, Lawan Persija di Final
|Hasil Persebaya vs Arema FC Piala Gubernur Jatim, Skor 2-1 di Babak Pertama, Live Streaming MNC TV
|SKOR 0-1! Hasil Persebaya vs Arema FC di Babak Pertama Live MNCTV, Johan Farizi Cetak Gol
|BERLANGSUNG Link MNCTV! Live Streaming Persebaya vs Arema, TV Online MNC TV Piala Gubernur Jatim
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