VIDEO Kades Sungai Saluang Duduk Jadi Terdakwa Kasus Korupsi, Diduga Selewengkan Dana Desa

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepala Desa Sungai Saluang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito, Rahmadi duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi, Selasa (18/2/2020) siang.

Ia didakwa kasus dugaan penyelewenangan dana desa yang merugikan negara ratusan juta rupiah. Awalnya terdakwa tak didampingi penasehat hukum sehingga hakim Teguh Santosa SH menunjuk satu pengacara yakni Andre SH untuk mendampingi terdakwa.

Pada sidang materi pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum mengatakan berdasarkan audit BPKP Provinsi Kalsel ada kerugian negara sebesar sebesar Rp545.641.010.

Kemudian tersangka sudah mengembalikan ke rekening kas desa sebesar Rp45.000.000. Sehingga masih ada sisa yang merupakan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp500.643.010.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(banjarmasinpost.co.id / Irfani Rahman)