LIVE Streaming TV Online Tottenham vs Leipzig di Liga Champions, Siaran Langsung SCTV

Live Streaming Tottenham Hotspur vs RB Leipzig, Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Liga Champion

Link Live Streaming SCTV Tottenham Hotspur vs RB Leipzig di Liga Champions tersaji dini hari ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Tottenham vs Leipzig ( Tottenham vs RB Leipzig ) di Babak 16 Besar Liga Champions pada Kamis (20/2/2020) dini hari atau malam ini via Live Streaming TV Online.

Jadwal Siaran Langsung Liga Champions via Live Streaming SCTV akan menyajikan Duel Tottenham Hotspur vs RB Leipzig.

Selain Siaran Langsung SCTV, Live Streaming Tottenham vs Leipzig ( Tottenham vs RB Leipzig ) bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com premier platinum (berbayar) mulai pukul 03.00 Wib.

• LIVE SCTV! Link Live Streaming Tottenham vs RB Leipzig, Siaran Langsung TV Online Liga Champion

• LINK Mola TV! Live Streaming Manchester City vs West Ham, TV Online Liga Inggris di www.mola.tv

• LIVE Mola TV! Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Deontay Wilder vs Tyson Fury 2, Live TVRI & TVOne?

• Jadwal MotoGP 2020 - Akhirnya Valentino Rossi Bicara Keputusan Pensiun dari MotoGP & Yamaha

Berita buruk menghampiri Tottenham Hotspur satu hari menjelang laga melawan Leipzig, Selasa (18/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com, Son Heung-min dipastikan absen karena mengalami patah tulang di lengan kanan dan harus naik meja operasi.

Alhasil Tottenham tidak akan diperkuat lima pemain pada laga melawan Leipzig termasuk Son.

Empat pemain Tottenham lain yang harus absen karena cedera adalah Moussa Sissoko, Juan Foyth, Erik Lamela, dan Harry Kane.

Kehilangan Son dan Kane membuat pelatih Jose Mourinho akan bergantung kepada Lucas Moura di lini depan.

Di sisi lain, Leipzig datang ke kota London kali ini dengan modal tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir di kompetisi domestik (Jerman).