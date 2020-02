Prediksi & Link Live Streaming MNC TV Persebaya vs Persija di Final Piala Gubernur Jatim, Cek Video!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan pertandingan Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta dalam babak final Piala Gubernur Jatim 2020 bisa ditonton via Live Streaming MNCTV dan RCTI Plus.

Live Video Streaming duel sengit Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis (20/2/2020) via Link MNC TV.

Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta akan disiarkan langsung di MNC TV pada pukul 15.30 WIB dan bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Online Metube.id.

Jelang laga kontra Persija Jakarta, Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso menilai Macan Kemayoran berisikan pemain bintang yang berkualitas.

Sebut saja Alfath Fathier, Muhammad Rafli Mursalim, Otavio Dutra, Evan Dimas, Marc Klok, Marco Motta, Osvaldo Haay, dan Rinto Ali.

• Prediksi & Jadwal Siaran Langsung MNCTV Persebaya vs Persija di Final Piala Gubernur Jatim 2020

Dari delapan pemain itu, baru Alfath Fathier, Otavio Dutra, Evan Dimas, Marco Motta, dan Osvaldo Haay yang sudah diturunkan pada Piala Gubernur Jatim 2020.

"Sekarang saya melihat tim besar itu tidak masalah bermain di kandang ataupun tandang," kata Aji Santoso, Selasa (18/2/2020) seperti dikutip dari BolaSport.com.

"Kami tahu Persija bermain luar biasa di tandang. Menurut saya, kami untung dari dukungan tapi tidak menjadi sebuah jaminan juga untuk menang," imbuh dia.

Aji Santoso mengatakan pertandingan kontra Persija Jakarta bakal berlangsung dengan sengit.

"Jadi saya rasa pertandingan nanti akan berjalan seru," ucap Aji Santoso.