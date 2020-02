SKOR 1-0! Live Streaming TV Online Persebaya vs Persija Piala Gubernur Jatim, Live Streaming MNCTV

Hasil Sementara di Babak Pertama, Skor 1-0. Live Streaming MNCTV duel Final Piala Gubernur Jatim 2020 Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta ( Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya ) atau Live Streaming Persija vs Persebaya via Siaran Langsung MNC TV dan saat ini Sedang Berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Persebaya vs Persija di Final Piala Gubernur Jatim 2020 via Live Streaming MNC TV dan Siaran Langsung MNCTV tersaji Kamis (20/2/2020). Cek Head to Head dan juga Live Streaming TV Online Youtube MNC TV. Hasil Sementara hingga menit 25 Babak Pertama adalah 1-0. Gol dicetak Oktavianus Fernando (3')

Laga Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta atau Live Streaming Persija vs Persebaya ( Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya ) di Final Piala Gubernur Jatim bisa diakses via Live Streaming MNCTV dan Siaran Langsung MNC TV mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Link Live Streaming Persebaya vs Persija di Piala Gubernur Jawa Timur 2020 dapat diakses di Rctiplus.com atau Live Streaming TV Online di akun Youtube MNC TV Official.

• Hasil Akhir Persebaya vs Persija di Final Piala Gubernur Jatim 2020, Skor Akhir 4-1

• Hasil Persebaya vs Persija Final Piala Gubernur Jatim, Skor 1-1 Babak Pertama, Live Streaming MNC TV

• BERLANGSUNG Link MNCTV! Live Streaming Persebaya vs Persija, TV Online MNC TV Piala Gubernur Jatim

Bagi Persebaya, penampilan kali ini menjadi peluang kedua kalinya untuk meraih gelar di turnamen Piala Gubernur Jatim.

Sebelumnya, Bajul Ijo juga pernah menyabet trofi yang sama saat gelaran edisi 2006 silam.

Kala itu, klub yang kini diarsiteki oleh Aji Santoso mengalahkan PSMP Mojokerto Putra dengan skor 1-0 pada laga final yang dihelat di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya.

Gol tunggal Persebaya saat itu dicetak oleh Marcelo Braga pada menit ke-81.

Hasil ini menorehkan catatan emas bagi Persebaya dengan mampu menjuarai turnamen Piala Gubernur Jatim untuk pertama kalinya.

Sebelumnya, Persebaya lolos final berkat kemenangan 4-2 atas Arema FC.