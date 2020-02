VIDEO Polresta Banjarmasin Ungkap Perkara Curanmor dan Penggelapan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jajaran Polresta Banjarmasin berhasil mengungkap perkara pencurian motor (Curanmor) dan pengelapan motor. Sebanyak 12 unit motor dan tiga unit mobil disita petugas.

Kemudian sebanyak 17 orang tersangka ditahan. Diantaranya tiga orang tersangka ditahan dalam perkara lain. Juga disita berbagai jenis kunci leter "T" milik para tersangka yang digunakan untuk mencuri motor.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rachmad Hendrawan, dalam Pers Releasenya, Kamis (20/2/2020) mengatakan, jajarannya berhasil mengungkap perkara Curanmor dan pengelapan motor, dalam Operasi Jaran Intan 2020, yang dilaksanakan selama tiga pekan.

Al hasil, pihaknya selain mengamankan para tersangka, juga menyita 12 unit motor roda dua, satu diantaranya sudah dipreteli. Kemudian menyita tiga unit mobil dalan perkara pengelapan.

• Musala Polsek Mataraman Jadi Posko Induk dan Tempat Singgah Jemaah Haul Guru Sekumpul

• Hampir 2 Bulan Tak Gajihan, 1.162 Tenaga Honor Kotabaru Akhirnya Tanda Tangan Kontrak

• Viral Video Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo Joget Any Song Challenge ala Boyband

• 2 Ulah Syahrini Kala Hadiri Tahlilan Suami BCL, Ashraf Sinclair yang Disorot, Istri Reino Begini

Ditambahkannya, dalam Operasi Jaran Intan 2020, jumlah tersangka ada 20 orang, sembilan orang sebagai Target Operasi (TO), dan 11 orang non TO.

Untuk mengantisipasi terjadinya Curanmor, maka Kapolresta Banjarmasin mengimbau kepada masyarakat agar memberi kunci tambahan atau kunci ganda, pada saat motor diparkir.

Bagi warga yang kehilangan motor, segera laporkan ke polsek setempat. Sebab semakin cepat melapor, maka polisi akan semakin cepat pula melakukan pencarian.

• Kepala Baim Wong Dilempar Benda Ini oleh Paula Verhoeven, Murka Imbas Video TikTok Bareng Kiano

• Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kalimantan Tengah Layak Jadi Kampung Orangutan

• BREAKING NEWS: Belasan Siswa SDN-5 Bamaang Hilir Sampit Dilarikan RS Keracunan Kue Ulang Tahun

Dari belasan tersangka, diantaranya sudah beberapa kali masuk penjara dalam perkara yang sama. Seperti tersangka Sabana alias Bana (21). Tersangka ini sudah sering keluar masuk penjara terkait perkara pencurian. (banjarmasinpost.co.id / Jumadi)