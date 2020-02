Curi Motor Tetangga, Pemuda Ini Ditangkap Petugas Polsek Tabunganen Batola di Jembatan Barito

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Jumbri, warga Desa Sei Jingah Besar RT 02 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola apes.

Pria kelahiran Kuala Kapuas, 08 September 2000 silam ini ditangkap petugas Polsek Tabunganen Batola, Jumat (21/2/2020) dini hari, di kawasan Jembatan Barito.

Pemuda berumur tanggung ini nekad mencuri sepeda motor tetangganya, yakni Hamdi, warga Desa Sei Jingah Besar RT 04 Kecamata Tabunganen Kabungan Batola di kawasan Lapangan Desa Sei Jingah Besar RT 06 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola.

Kapolres Barito Kuala AKBP Bagus Suseno melalui Kapolsek Tabunganen AKP Lukman Simbolon, menjelaskan pada Kamis ( 20/2 202) sekitar pukul 15.30 Wita, korban Hamdi diberitahu tetangga, yakni Akmad Andrian bahwa sepeda motor merk Honda Vario 150 yang dipinjamnya dibawa Jumbri tanpa izin.

• Amuk Gilang Dirga Pasca sang Istri Adiezty Fersa Ambil Keputusan Gugurkan Kandungan, Ini Sebabnya

• Selepas Anji Manji & Roger Danuarta, Sheila Marcia Kini Menikahi Dimas Akira, Ini Sosok sang Suami

• Dari Video Tiktok Viral Ada Penampakan Mesum, Dua Remaja Banjarbaru Diduga Mucikari Diamankan

• Haul ke-15 Abah Guru Sekumpul Kian Dekat, Bule Ini Bergabung Jadi Relawan

Saat itu, kunci kontak masih terpasang di sepeda motor sehingga pemuda itu leluasa membawnaya.

Mendengar hal itu korban Hamdi melakukan pencarian bersama masyarakat. Diantaranya, bersama tetangga yakni Misran berusaha mencari di tempat keluarga terlapor (Jumbri) di daerah Jelapat Kecamatan Mekarsari. Tetapi, tersangka tidak ditemukan juga.

“Merasa sepeda motornya dicuri, korban Hamdi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tabunganen dan atas peristiwa itu pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah),” katanya.

Dijelasannya, Jumat (212/2020 sekitar pukul 00.30 Wita, korban Hamdi berserta Misran kembali melakukan pencarian sepeda motornya yang hilang.

Sesampai di daerah Anjir Muara tepatnya di sekitar jembatan Barito melihat pelaku berserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario 150 warna putih sedang berhenti.

“Kemudian Hamdi menghubungi anggota Polsek Tabunganen dan mengamankan pelaku dan barang bukti,” katanya.

• Warisan Suami BCL, Ashraf Sinclair untuk Daniel Mananta Diungkap, Pesan Suami Bunga Citra Lestari

• Nasib Yati Octavia dan Pangky Suwito Kini, Mantan Ani-nya Rhoma Irama Sekarang Berjualan Martabak

• Menu Cak Surabaya Rek Ada di Dafam Q Hotel Banjarbaru, Ingat Jadwalnya Jumat dan Sabtu Malam

Dijelaskannya, saat ini polisi mengamkan 1 (satu) buah Buku BPKB No. M.12727219 a.n Hamdi,

1 (satu) lembar STNK No. 07609154 a.n Hamdi, 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 warna putih DA 6841 MAI dengan Nosin. KF11E2340653 dan Noka. MH1KF112XHK344457.

“Atas kejadian pencurian ini pelaku Jumbri akan dijerat pasal 362 KUHP,” katanya. (banjarmasinpost.co.id/edi nugroho).