VIDEO Permintaan Tinggi Jelang Haul Guru Sekumpul, Pasokan Telur Menipis

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Konsumsi bahan pokok umumnya meningkat saat menjelang hari-hari besar keagamaan maupun hajatan besar yang rutin digelar setiap tahun yakni haul Guru Sekumpul.

Tingginya permintaan memicu stok menjadi langka sehingga harga pun naik drastis. Pantauan Banjarmasinpost.co.id di sejumlah lapak di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, telur adalah bahan pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan.

"Saat ini harga telur naik drastis sejak kurang lebih sepekan lalu. Kenaikan harga dipicu stok yang terbatas, dari pihak peternak produksinya menurun sedangkan permintaan cenderung naik," jelas Pedagang toko sembako Adi N Talu, Husin Alqadrie kepada Banjarmasinpost.co.id, Jumat (21/2/2020).

Diakuinya saat ini stok mulai menipis, demi mengantisipasi permintaan yang tinggi. Husin berupaya menambah stok dari peternak namun produksi juga terbatas sehingga pasokan yang dimiliki dinilai sudah maksimal.

Ditambahkannya, adanya hajatan haul Guru Sekumpul setiap tahunnya membuat permintaan telur naik dibanding bulan-bulan biasa yang berimbas pula pada harga yang melonjak tajam.

Harga partai telur ayam ras dipatok Rp 24.000 per kg naik sekitar Rp 3.000 dari harga sebelumnya berada di kisaran Rp 21.000 per kg. Sedangkan eceran Rp 26.000 per kg.

Harga telur itik bervariasi, telur itik Jawa ukuran kecil Rp 2.000-2.200 per butir. Untuk telur itik Banjar mulai Rp 2.400-2.600 sesuai ukuran.

Selain itu ada telur ayam kampung Rp 1.900 per butir naik dari harga Rp 1.800. Telur puyuh dibanderol Rp 350 per butir, serta ada pula telur asin Rp 3.000.

"Konsumsi telur per hari terjual sekitar 2 ton telur, sehingga dalam satu bulan kira-kira kami harus sediakan stok 60 ton untuk mencukupi permintaan telur konsumen," tukasnya.

Sementara itu, pedagang eceran di kawasan Jalan Perdagangan, Mirna mengaku kesulitan menjual telur yang harganya mulai melambung.