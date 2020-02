LIVE Mola TV! Live Streaming TV Online Leicester vs Man City Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

LIVE Streaming Leicester City vs Manchester City Liga Inggris via Live Streaming Mola TV namun Tak Siaran Langsung TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Leicester vs Man City Minggu (23/2/2020) dinihari atau malam ini via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv . Laga ini tak bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Leicester City sedang dalam tren buruk saat melawan Manchester City pada pekan ke-27 Premier League 2019-2020, Minggu (23/2/2020).

Meski begitu, The Foxes ingin memangkas jarak dengan sang juara bertahan.

Leicester City, dengan 50 poin, saat ini terpaut empat poin di belakang Manchester City.

Jika Leicester menang, maka jarak di antara mereka akan menjadi cuma satu poin. Hanya sayang, Leicester berada dalam form yang kurang meyakinkan.

Jamie Vardy dan rekan-rekannya selalu gagal menang dalam dua laga terakhirnya.

Mereka berturut-turut imbang 2-2 menjamu Chelsea dan seri tanpa gol melawan tuan rumah Wolverhampton.