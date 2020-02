LIVE Streaming TV Online SPAL vs Juventus Liga Italia di Bein Sports 2, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming SPAL vs Juventus Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Beinsports 2 Duel SPAL vs Juventus di dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses Sabtu (22/2/2020) malam ini namun laga ini tak tayang via Live Streming RCTI.

Saksikan Live Streaming SPAL vs Juventus di Liga Italia yang tak tayang via Siaran Langsung RCTI.

Live Streaming Beinsports 2 menyajikan Siaran Langsung SPAL vs Juventus di ajang Liga Italia 2019/2020, Sabtu (22/2/2020) pukul 23.50 WIB.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, Link Live Streaming SPAL vs Juventus Liga Italia dini hari dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online www.beinsports.com di Live Streaming Bein Sports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Juventus bertandang ke markas SPAL pada giornata 25 Serie A 2019-2020, Minggu (23/2/2020) dini hari WIB.

Pertarungan ini bak duel bumi dan langit, di mana Juventus adalah pemimpin klasemen Serie A, sedangkan SPAL berada di posisi terbawah.

Dalam laga terakhirnya, tanpa sang top scorer Cristiano Ronaldo yang diistirahatkan, Juventus berhasil menang 2-0 saat menjamu Brescia.

Gol Paulo Dybala dan Juan Cuadrado memastikan Juventus mengemas poin maksimal.

Juventus sekarang sudah memiliki 57 poin dari 24 laga, unggul satu poin atas Lazio, yang telah menggeser Inter Milan ke posisi tiga.

Sementara itu, SPAL sempat berturut-turut ditekuk Bologna 1-3, Lazio 1-5, dan Sassuolo 1-2.

