BANJARMASINPOST.CO.ID - Cristiano Ronaldo Cetak Rekor Lagi, Catat Penampilan ke-1000 saat SPAL Vs Juventus Liga Italia.

Pertandingan SPAL vs Juventus, pada lanjutan Liga Italia pekan ke-25, diwarnai dengan keberhasilan Cristiano Ronaldo mencatatkan sebuah rekor.

Cristiano Ronaldo baru saja mencatatkan penampilan karier seniornya yang ke-1000 baik untuk klub dan negara.

Pada laga kontra SPAL, Cristiano Ronaldo yang masuk dalam starting line-up Juventus mencatatkan penampilan seniornya yang ke-1000 selama kariernya untuk klub dan negara.

Raihan 1000 penampilan Cristiano Ronaldo baik di klub maupun di negara ialah sebagai berikut: 2 penampilan bersama Sporting CP B , 31 penampilan tim senior bersama Sporting CP, 292 penampilan bersama Manchester United , 438 penampilan dengan Real Madrid, 73 penampilan bersama Juventus, dan 164 penampilan bersama timnas Portugal.

1000 - Cristiano Ronaldo will make his 1000th senior appearance over his career for club & country in @juventusfc's game with SPAL today:

Sporting CP B: 2 apps

Sporting CP: 31 apps

Manchester United: 292 apps

Real Madrid: 438 apps

Juventus: 73 apps

Portugal: 164 apps

Landmark. pic.twitter.com/erVSRu2L8W

— OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2020

Penyerang Juventus, Cristiano Ronaldo, berusaha melepaskan tembakan saat tampil dalam pertandingan Liga Italia antara SPAL vs Juventus pada Sabtu (22/2/2020).

Penyerang Juventus, Cristiano Ronaldo, berusaha melepaskan tembakan saat tampil dalam pertandingan Liga Italia antara SPAL vs Juventus pada Sabtu (22/2/2020). (ISABELLA BONOTTO/AFP)

Laga SPAL vs Juventus yang di Stadio Paolo Mazza, Ferrara, Italia, Sabtu (22/2/2020) atau Minggu dini hari WIB, saat ini Juventus unggul sementara atas SPAL dengan skor 1-0 pada babak pertama.

Ronaldo mewarnai penampilan yang ke-1000 dengan catatan gemilang. Cristiano Ronaldo mencetak gol pada menit ke-39 yang membawa Juventus unggul sementara atas SPAL di babak pertama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "SPAL Vs Juventus, Cristiano Ronaldo Catat Penampilan ke-1000 ",