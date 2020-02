Jadwal & Link Genoa vs Lazio Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2, Asa kejar Juventus

Jadwal & Link Live Video Streaming Genoa vs Lazio via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 malam ini, Asa kejar Juventus di Klasemen Liga Italia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Video Streaming Genoa vs Lazio di Bein Sports 2 di Liga Italia Minggu (23/2/2020) malam ini

Siaran Langsung dan Live Streaming Bein Sports 2 Genoa vs Lazio akan dimulai pada pukul 18.20 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Live Streaming RCTI tidak menyiarkan langsung Genoa vs Lazio.

Live Streaming Online Genoa vs Lazio di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV online yang disediakan via Beinsports.com dan juga Vidio.com Premier (berbayar).

Lazio akan bertandang ke Stadio Comunale Luigi Ferraris, markas Genoa dalam lanjutan pekan ke-25 Liga Italia malam nanti.

Dalam laga nanti Lazio akan kembali bertaruh untuk bisa terus dalam jalur perburuan scudetto atau juara Liga Italia di akhir musim.

Namun pelatih Lazio, Simone Inzaghi enggan berharap lebih dan lebih memilih merendah terhadapa performa anak asuhnya sejauh ini.

"Kerendahan hati adalah sesuatu yang penting, tapi kami harus selalu memikirkan apa yang sudah kami lakukan dengan sangat luar biasa musim ini."

"Jika kami terus memikirkan kedua hal tersebut, itu adalah sesuatu yang hebat," terang Inzaghi dilansir dari Tribunnews.