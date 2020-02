LINK INDOSIAR! Live Streaming Persija vs Geylang Ujicoba Internasional, Live TV Online Vidio.com

Live Streaming Persija vs Geylang Ujicoba Internasional, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.coom

Link Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com menayangkan laga ujicoba internasional Persija Jakarta vs Geylang International FC malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Persija vs Geylang dalam rangkaian laga ujicoba internasional dan launching tim bertitel The Dream Team Minggu (23/2/2020) via Siaran Langsung Indosiar.

Laga Persija Jakarta vs Geylang International FC di laga ujicoba internasional ini akan mulai tayang via Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 19.00 WIB.

Selain Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Persija vs Geylang laga ujicoba internasional di Vidio.com bisa diakses di bagian berita ini.

Persija Jakarta akan menggelar laga persahabatan lawan klub Singapura, Geylang International FC dalam rangkaian launching tim bertitel The Dream Team Minggu (23/2/2020). Pertandingan ini akan digelar di di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Persija menjadikan partai uji coba melawan Geylang sebagai persiapan terakhir sebelum Liga 1 2020.

Tim berjulukan Macan Kemayoran ini juga bertekad untuk menghibur penonton, terutama The Jakmania yang mendukung langsung di SUGBK.

Laga melawan Geylang akan menjadi yang pertama bagi Persija Jakarta bermain di ibu kota dan dapat disaksikan langsung oleh The Jakamnia.

Farias meminta para suporter untuk dapat memenuhi stadion.

"Kami sudah bermain dengan penonton ketika Piala Gubernur Jatim 2020 di Malang. Sekarang, ini pertama kali kami main di Jakarta. Kami berharap semua The Jakmania bisa hadir di kandang pertama saya," ujar Sergio Farias.