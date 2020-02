LINK Mola TV! Sesaat Lagi Live Streaming Arsenal vs Everton Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Sesaat Lagi! Link Live Streaming Mola TV Arsenal vs Everton malam ini di Liga Inggris pekan 27 dan namun tak tayang via Siaran Langsung TVRI malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Arsenal vs Everton Minggu (23/2/2020) malam ini via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv . Laga ini tak bisa diakses via Live Streaming TVRI dan Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Live Streaming Mola TV duel Arsenal vs Everton di Liga Inggris Pekan 27 akan disiarkan langsung mulai pukul 23.30 WIB. Laga ini tak tayang via Siaran Langsung TVRI.

Laga via Live Streaming Arsenal vs Everton tak dapat disaksikan via Live Streaming TVRI namun bisa diakses via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv

• LINK TVRI! Live Streaming TV Online Manchester United vs Watford, Live Streaming MolaTV Liga Inggris

Arsenal kedatangan Everton pada pekan ke-27 Premier League 2019-2020 di Emirates Stadium, Minggu (23/2/2020). Tiga poin jadi incaran Meriam London.

Arsenal saat ini berada di peringkat ke-11, dua poin di belakang Everton dan Wolverhampton. Jika menang, Arsenal bisa menyalip Everton.

Mampukah mereka melakukannya?

Arsenal baru meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Pekan lalu, pasukan Mikel Arteta menang 4-0 menjamu Newcastle lewat gol-gol Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe, Mesut Ozil, dan Alexandre Lacazette.

Setelah itu, mereka menang 1-0 lewat gol tunggal Lacazette atas tuan rumah Olympiakos di babak 32 besar Liga Europa leg pertama.