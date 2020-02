LIVE Bein Sports 2! Live Streaming Genoa vs Lazio Liga Italia, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Genoa vs Lazio Liga Italia via Live Streaming Bein Sports 2, Tak Siaran Langsung RCTI

Live Streaming Beinsports 2 Duel Genoa vs Lazio di dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses Minggu (23/2/2020) malam ini namun tak tayang via Live Streming RCTI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Genoa vs Lazio di Liga Italia dan tak tayang via Siaran Langsung RCTI. Cek juga Live Streaming TV Online di Live Streaming Bein Sports 2.

Live Streaming Beinsports 2 menyajikan Siaran Langsung Genoa vs Lazio di ajang Liga Italia 2019/2020, Minggu (23/2/2020) pukul 18.20 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip beinsports. Tetap tak bisa diakses juga via Live Streaming RCTI.

Meski tak Siaran Langsung RCTI, Link Live Streaming Genoa vs Lazio Liga Italia dini hari dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online www.beinsports.com di Live Streaming Bein Sports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Lazio bakal bertandang kemarkas Genoa pada laga lanjutan Serie A Italia 2019/20 di Stadio Comunale Luigi Ferraris, Minggu (23/2/2020).

Sejatinya, Lazio sedang dalam performa yang baik musim ini, dimana pada laga terakhirnya merek amampu menumbangkan Inter Milan dengan skor 2-1.

Kemenangan ini juga membuat mereka tanpa menelan kekalahan dalam liga terakhirnya disemua ajang.

Penampilan gemilang ini juga membuat skuat le Aquile berada diposisi kedua klasemen sementara dengan raihan 56 poin dari 24 laga yang dijalaninnya.

Sementara itu tim tuan rumah Genoa saat ini berada diposisi 18 klasemen sementara dengan raihan 22 poin dari 24 laga yang dijalaninya.

Pada laga terakhirnya, Genoa mampu menumbangkan Bologna dengan skor telak 3-0 di hadapan para pendukungnya.