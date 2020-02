Melalui Membaca, Sang Penulis Novel Augustan Ini Temukan Jati Diri dan Kritis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Membaca, menganalisa secara empiris dan menulis. Itulah kegemaran Sri Naida SSi MPA. Baginya, membaca adalah pencerahan. Kita juga bisa menemukan jati diri karena banyak membaca dan juga berpikir secara kritis.

Perempuan kelahiran Banjarmasin, 14 April 1970, seorang penulis yang memulai karya sejak SMPN 6 Banjarmasin melalui majalah dinding. Ia juga suka ikut lomba puisi, membaca.

Ketika mahasiswa menjadi Pemimpin Umum/ Redaksi Majalah Bioma, Fak Biologi Universitas Gadjah Mada. Ia juga bergabung dengan Jurnalis Mahasiswa BPPM B21 UGM, Yogyakarta.

Skill menulis adalah ketika sering membuat laporan saat bergabung pada NGO pro-demokrasi, lingkungan, HAM dan advokasi perempuan, Peneliiti senior bidang public service governance, hingga Berkarir di Partnership/ Kemitraan UNDP lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kantor Jakarta dan Yogjakarta.

Ia juga sempat menulis opini/esai tentang Gambut di Banjarmasin Post, 2016.

"Jadi saya ini awalnya penulis serius. Beberapa hasil penulisan antara lain buku Manajemen Bencana Yogya, Partnership, Yogyakarta sebagai kontributor. Laporan Survei Kepuasan Publik terhadap Pendidikan, Kesehatan, Partnership, Yogya," jelas Nadia.

Direktur Umum PT Mampang Daya Saba Perdagangan umum, Real Estate, Garment & Catering. Pemegang Merek Thanjungbarlian Sasirangan Art ini pada 2019 lalu juga menghasilkan sebuah novel berjudul Augustan dengan nama pena Naidee.

Novel 560 halaman itu menceritakan banyak hal tentang keluarga, budaya Banjar dan lingkungannya. Adalah salah satu puisi Invictus yang jadi inspirasinya dalam menulis novel Augustan.

"Kalimat Im the master of my fate, terjemahannya; Aku tuan atas nasibku. Tapi dalam novel saya tulis; Aku kuasa diriku! Itu janji tokoh Zulfikar ketika menulis di buku para ketua adat," terang Naida.

Adapun secara prestasi, Nadia adalah Finalis Lomba resensi buku Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Mahasiswa 1994. Finalis Rice Gen Bank Breeder pada pelatihan Seed Breader, Searice, Philippines 1998.

Kemudian, Penerima Beasiswa S2 untuk kebijakan Kehutanan oleh CIFOR, Bogor. Ketua angkatan Pendidikan Lemhanas TAPLAI adeksi Angkatan ke-40 tahun 2016, Jakarta.

Selain itu Sri Naida berlatarbelakang seorang Biolog, kebijakan kehutanan dan Pelayanan Publik, juga sebagai inisiator Ambin Batang, bersama H Gusti Ardiansyah (Koordinator Ambin Batang), Ali Asya Syamsudin (Bang ASA) Kindai Banjarbaru, Faisal Embron Komunitas Cucak Burung Sei Tabuk, Imam Bukhori, Kopi Jahe, Samsuni Komunitas 0km, Abdul Karim Tanah Bumbu, Era Batuah, Trisia Chandra, M Rahim Azra, guru dosen Ibnu Sami, dan lainnya.

Komunitas ini yang menggali Etnobiologi, etnososial-lingkungan wilayah Kalsel dengan mengungkap kembali warisan ragam hayati-lingkungan menjadi elemen penting dalam literasi sastra dan budaya Banjar.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)